POL-HAM: Ladendieb gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Die Polizei sucht nach einem Ladendieb, der am Dienstag, 27. Februar, ein Piratenkostüm aus einem Geschäft an der Friedrich-Ebert-Straße gestohlen hat. Gegen 9.50 Uhr steckte der Mann das Kostüm in seine Jacke und verließ ohne zu bezahlen den Laden. Anschließend ging er kurz in einen benachbarten Supermarkt und floh dann mit einem silbernen Damentrekkingrad. Der Mann ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und schlank. Er hat kurze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke mit dünnen, gelben Streifen auf der Vorderseite. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

