POL-HAM: Versuchter Wohnungseinbruch

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte versuchten am Montag, 26. Februar, zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, in eine Wohnung in einem Hochhaus an der Eichenstraße einzubrechen. Der Versuch, die Wohnungstür aufzuhebeln, scheiterte allerdings. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell