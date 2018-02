POL-HAM: Unbekannter nach Auseinandersetzung im Allee-Center gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Am Montag, 26. Februar, kam es gegen 17.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Allee-Center. Vor einer Apotheke wurde eine 17-Jährige von einem vorbeigehenden Mann angesprochen und zu Boden gestoßen. Als eine 16-Jährige ihr helfen wollte, gab der Unbekannte ihr einen Kopfstoß. Die 17-Jährige stieß er mehrfach mit dem Kopf gegen ein Schaufenster. Danach ging der Mann mit zwei weiteren Männern davon. Die 17-jährige Hammerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, zirka 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß und hat braune Haare und blaue Augen. Er trug einen Vollbart, eine Brille, blaue Jeans und eine braun-grüne Jacke. An der rechten Hand hatte er einen Verband oder Gips. Er hatte die 17-Jährige auf Russisch angesprochen. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell