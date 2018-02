POL-HAM: 51-jährige Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Eine 51-jährige Fußgängerin wurde am Montag, 26. Februar, bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Werler Straße/Alleestraße leicht verletzt. Die Hammerin überquerte gegen 14.40 Uhr an einer grünen Fußgängerampel die Alleestraße und wurde von hierbei von einem Daimler angefahren. Dessen 74-jähriger Fahrer aus Hamm wollte gerade von der Werler Straße nach rechts in die Alleestraße abbiegen. Die Verletzte musste sich in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Sachschaden entstand nicht. (cg)

