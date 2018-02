POL-HAM: Alkohol- und Drogenfahrten beendet

Hamm (ots) - Die Polizei hat am Wochenende mehrere Verkehrssünder erwischt, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs waren. Am Freitag, 23. Februar, gegen 18.50 Uhr, stoppten und kontrollierten Polizeibeamte auf der Alleestraße einen 30-jährigen Polo-Fahrer, bei dem ein Drogentest positiv verlief. Gegen 20.10 Uhr erwischte die Polizei auf der Ahornallee einen Rollerfahrer ohne Führerschein. Auch hier fiel ein Drogentest positiv aus. Die Polizei stellte den Roller des 36-Jährigen sicher. Gegen 21 Uhr kontrollierte die Polizei auf dem Vorsterhauser Weg einen 39-Jährigen. Der Drogentest des Opel-Fahrers verlief positiv. Am Samstag, 24. Februar, beobachtete eine Zeugin gegen 13 Uhr, wie ein augenscheinlich Betrunkener in sein Auto stieg und davonfuhr. Die Polizei kontrollierte den 56-Jährigen und führte einen Alkoholtest durch, welcher positiv verlief. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Ein Arzt nahm von allen Verkehrssündern eine Blutprobe. (ba)

