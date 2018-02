POL-HAM: 20-Jähriger von Unbekannten angegriffen

Hamm-Mitte (ots) - Ein 20-Jähriger wurde am Sonntag, 25. Februar, gegen 5.15 Uhr, von vier Unbekannten angegriffen. Der Hammer wollte an einem Geldautomaten am Marktplatz Geld abholen, als er von vier Männern angesprochen und angegriffen wurde. Einer schlug dem 20-Jährigen ins Gesicht. Der Hammer wehrte sich und konnte fliehen. Einer der Unbekannten ist etwa 1,80 Meter groß, hat kurze Haare und trug eine Brille, eine schwarze Hose und eine Sweatshirt-Jacke. Die anderen Unbekannten sind etwa 1,90 Meter bis 1,95 Meter groß. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

