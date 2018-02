POL-HAM: Verkehrsunfall - drei Schwerverletzte und 18000 Euro Sachschaden

Hamm (ots) - Am 24.02.2018, gegen 12:20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Hammer-/Stockumer Straße ein folgenschwerer Unfall. Eine 44-jährige polnische Staatsangehörige hatte mit ihrem Citroen die Stockumer Straße befahren. An der vorfahrtberechtigten Hammer Straße hielt sie zunächst an, fuhr dann aber plötzlich doch an. Dabei achtete sie nicht auf einen Volvo, der in Richtung Osten unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß drehte sich der Citroen und stieß gegen einen Straßenbaum auf der Carl-Goerdeler-Straße. Die 44-Jährige und deren 28-jähriger Beifahrer sowie der 47-jährige Volvo-Fahrer, beide aus Hamm, wurden bei dem Unfall verletzt. Sie verbleiben alle zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Versorgung der Verletzten wie auch für Dauer die Unfallaufnahme erfolgten kurzzeitig Vollsperrungen, die durch polizeiliche Verkehrsregelung begleitet wurden. (hz)

