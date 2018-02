POL-HAM: Rentner bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein 77-jähriger Autofahrer aus Hamm wurde am Samstag, 24. Februar, in den frühen Morgenstunden bei einem Alleinunfall auf der Bülowstraße schwer verletzt. Gegen 05:30 Uhr war er mit seinem Volvo aufgrund eines Fahrfehlers von der Straße abgekommen. Anschließend stieß er mit einem Baum am Fahrbahnrand zusammen und hebelte einige Borsteinkantenelemente aus der Verankerung. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde er in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er zunächst verblieb. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8500 Euro.(es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell