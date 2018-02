POL-HAM: Polizei stellt erneut einen Raser - über 50 Km/h zu schnell

Hamm-Rhynern (ots) - Am Freitag, 23. Februar 2018, um 16:20 Uhr, erwischte die Polizei im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Allener Straße einen 50-jähriger Fahrzeugführer mit 81 Km/h. Erlaubt sind hier 30 Km/h. Hinzu kommt, dass sich in diesem Bereich der Strüverhof - ein Jugendhilfezentrum - befindet. Der Fahrer muss nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro zahlen und für einen Monat seinen Führerschein abgeben. Es gilt weiterhin der Hinweis der Polizei: Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. Wer zu schnell fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. (ab)

