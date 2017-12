Hamm (ots) - Am 24.12.2017, gegen 23:05 Uhr, beschädigte ein 36-jähriger Mann aus Hamm mit seinem VW Touran auf der Großen Werlstraße zwei geparkte Fahrzeuge. Beide Pkw, ein VW Golf und ein Seat Ibiza, befanden sich in Parkbuchten und wiesen linksseitig frische Unfallspuren auf. Der 36-Jährige hatte sein Fahrzeug danach einige Meter entfernt geparkt und gab sich den Polizeibeamten gegenüber als Spaziergänger aus. Ein Zeuge hatte nach dem Unfallgeräusch den Touran jedoch am Fahrbahnrand bemerkt. Aus diesem Fahrzeug sei dann der 36-Jährige ausgestiegen. Aufgrund der Gesamtumstände musste der alkoholisierte Fahrzeugführer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 12000 Euro. (hz)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell