POL-HAM: Viktoriastraße - Einbruch in Büroräume

Hamm-Mitte (ots) - In der Zeit von Freitag, gegen 18.20 Uhr und Samstag, gegen 10.00 Uhr gelangten unbekannte Täter gewaltsam in die Büroräume eines Großhandels an der Viktoriastraße. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten anschließend die Büroräume des Betriebs. Die Täter erlangten Bargeld und Nahrungsmittel. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Hamm unter 9160. (bs)

