POL-HAM: Einbruch in Kindertagesstätte

Hamm, Pelkum (ots) - Am Samstag, 23. Dezember, um 0.40 Uhr, brachen Unbekannte in die KiTa Flohkiste an der Oberonstraße ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Beute machten die Täter den ersten Ermittlungen nach nicht. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden. (hp)

