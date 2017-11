POL-HAM: Brand an der Klenzestraße

Hamm, Uentrop (ots) - Polizei und Feuerwehr waren am Freitag, 17. November, um 16.10 Uhr, zur Klenzestraße gerufen worden. Dort war es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt, sie hatten das Haus rechtzeitig verlassen können. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, übernahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache. Zur Höhe des entstandenen Schadens am Haus können bislang noch keine Angaben gemacht werden. (hp)

