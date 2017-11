POL-HAM: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Hamm, Mitte (ots) - An der Kreuzung Nordring / Ostenallee kam es am Freitag, 17. November, zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Um 13:45 Uhr fuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem Seat von der Ostenallee aus in die Kreuzung ein. Sie hatte den Linksabbiegerfahrstreifen zum Nordring befahren, ihre Fahrt dann aber geradeaus in Richtung Oststraße fortgesetzt. In diesem Moment bog ein 27-jähriger Autofahrer mit seinem Opel vom Nordring nach links auf die Ostenallee ab, so dass die beiden Autos auf der Kreuzung zusammenstießen. Bei dem Unfall wurden der Opelfahrer, die Seatfahrerin und ihre Mitfahrerinnen, drei Frauen im Alter von 28, 35 und 52 Jahren, leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 12500 Euro. (hp)

