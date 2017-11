POL-HAM: Wohnungs-Einbrecher in Untersuchungshaft

Hamm-Mitte (ots) - Ermittlungserfolg für die Hammer Polizei: Sie hat am Donnerstag, 16. November 2017, einen Verdächtigen für einen Wohnungseinbruch am Caldenhofer Weg festgenommen. Es handelt sich um einen 42-jährigen Mann aus Hamm. Die Tat ereignete sich am Sonntag, 15. Oktober 2017, in der Zeit von 10 Uhr und 12.20 Uhr. Bei dem Einbruch wurden unter anderem zwei Fotokameras gestohlen. Der Festgenommene ging aufgrund richterlicher Anordnung in Untersuchungshaft. (cg)

Unsere ursprüngliche Pressemeldung zu dem Einbruch können Sie hier lesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/3761600

