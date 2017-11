POL-HAM: Graffiti-Sprayer geschnappt

Hamm-Heessen (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch, 15. November, fünf Graffiti-Sprayer auf dem Sachsenweg geschnappt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 23.50 Uhr, wie sie auf einem Firmengelände einen abgestellten Zug mit Farbe beschmierten. Vor Eintreffen der alarmierten Polizei traten die Männer im Alter von 19 bis 26 Jahre die Flucht an. Die Beamten trafen sie noch in Tatortnähe an. Alle Verdächtigen stammen aus Dortmund. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro. (ba)

