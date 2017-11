POL-HAM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hamm, Rhynern (ots) - An der Vöhde in Rhynern wurde in der Zeit zwischen Mittwoch, 15. November, 19.30 Uhr und Donnerstag, 16. November, 7 Uhr, ein geparkter, grüner Mitsubishi bei einem Unfall beschädigt. Der Verursacher fuhr mit seinem Fahrzeug einfach davon und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise zu diesem Verkehrsunfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (hp)

