POL-HAM: Drei Verletzte durch Gasaustritt

Hamm-Heessen (ots) - Durch austretendes Gas wurden am Donnerstag, 16. November, gegen 7.40 Uhr, in der Straße An der Mattenbecke drei Personen verletzt. Ursache für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen ein defekter Kamin. Die drei verletzten Bewohner wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Sachschaden entstand nicht. (ba)

