POL-HAM: Mann schlägt auf Kastenwagen ein - Zeugen gesucht

Hamm-Heessen (ots) - Ein zirka 45-jähriger Mann beschädigte am Mittwoch, 15. November, an der Heessener Straße in der Nähe des Kreisverkehrs den Spiegel eines weißen VW Crafters. Gegen 10.30 Uhr wartete der VW-Fahrer aufgrund eines Rückstaus, als der Unbekannte beim Überqueren der Straße unvermittelt gegen den Spiegel schlug. Der Täter war in Begleitung einer etwa 30 Jahre alten Frau. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ik)

