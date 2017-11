POL-HAM: Fehler beim Einfahren - zwei Leichtverletzte

Hamm (ots) - Zwei Personen werden sich nach einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Am 14.11.2017, gegen 14:00 Uhr, wollte eine 19-jährige Frau aus Ahlen mit ihrem VW Polo nach links auf die Fahrbahn einbiegen. Die Grundstücksausfahrt befindet sich neben einem Einkaufsmarkt. Dabei übersah die 19-Jährige einen Mercedes Vito, der in Richtung Westen unterwegs war. Der 77-jährige Mercedes-Fahrer aus Hamm und die Ahlenerin klagten nach dem Zusammenstoß über Schmerzen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme erfolgte die Verkehrsregelung durch Polizeibeamte. Der Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro. (hz)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell