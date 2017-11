POL-HAM: Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 13.November, wurden eine 59-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann leicht verletzt. Ein 51-jähriger Renault-Fahrer wollte gegen 18:10 Uhr von der Königstraße nach rechts in die Sternstraße abbiegen und stieß dabei mit den beiden Fußgängern zusammen. Diese wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. (fa)

