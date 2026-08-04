Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Hückeswagen (ots)

Von einer Baustelle in der Röntgenstraße haben Unbekannte eine Rüttelplatte gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (1. August, 16 Uhr) und Montag 06:30 Uhr.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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