Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen
Hückeswagen (ots)
Von einer Baustelle in der Röntgenstraße haben Unbekannte eine Rüttelplatte gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (1. August, 16 Uhr) und Montag 06:30 Uhr.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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