Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Lagercontainer

Wipperfürth (ots)

In der Beverstraße sind Unbekannte am Montag (3. August) zwischen null Uhr und 19:30 Uhr in den Lagercontainer eines Restaurants eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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