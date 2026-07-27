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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vier Leichtverletzte bei Unfall auf der Kölner Straße

Gummersbach (ots)

Am Samstag (25. Juli) kam es gegen 14:50 Uhr auf der Kölner Straße auf Höhe der Straße "Mittelweg" zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Eine 71-Jährige aus Bergneustadt fuhr in ihrem Audi auf der Kölner Straße in Richtung Bergneustadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Renault einer 86-Jährigen aus Gummersbach zusammenstieß. Eine 21-jährige Autofahrerin, die hinter der 71-Jährigen fuhr, versuchte, dem Unfall auszuweichen. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonsockel. Die drei Fahrerinnen als auch die 22-jährige Beifahrerin der 21-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Kölner Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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