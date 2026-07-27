Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Verletzte bei Unfall auf der B483

Hückeswagen (ots)

Eine 19-jährige Autofahrerin aus Wermelskirchen fuhr am Sonntagmittag (26. Juli) gegen 12:20 Uhr auf der B483 aus Hückeswagen kommend in Richtung Radevormwald. Sie beabsichtigte, nach links in Richtung Linde abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 69-Jährigen aus Engelskirchen, die auf der B483 in Richtung Hückeswagen unterwegs war. Durch den Unfall zogen sich die 19-Jährige und die 69-Jährige leichte Verletzungen zu. Die 67-jährige Beifahrerin (aus Engelskirchen) der 69-Jährigen erlitt schwere Verletzungen. Alle drei kamen in Krankenhäuser. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell