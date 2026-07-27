PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Verletzte bei Unfall auf der B483

Hückeswagen (ots)

Eine 19-jährige Autofahrerin aus Wermelskirchen fuhr am Sonntagmittag (26. Juli) gegen 12:20 Uhr auf der B483 aus Hückeswagen kommend in Richtung Radevormwald. Sie beabsichtigte, nach links in Richtung Linde abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 69-Jährigen aus Engelskirchen, die auf der B483 in Richtung Hückeswagen unterwegs war. Durch den Unfall zogen sich die 19-Jährige und die 69-Jährige leichte Verletzungen zu. Die 67-jährige Beifahrerin (aus Engelskirchen) der 69-Jährigen erlitt schwere Verletzungen. Alle drei kamen in Krankenhäuser. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 09:25

    POL-GM: Handtasche aus Wohnung gestohlen

    Wiehl (ots) - Zwischen 22 Uhr am Samstag (25. Juli) und 05:30 Uhr am Sonntag haben Unbekannte eine Handtasche aus einer Erdgeschosswohnung in der Straße "Auf der nassen Höhe" entwendet. Während die Bewohnerin schlief, gelangten die Unbekannten über die Terrassentür in die Wohnung. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 10:55

    POL-GM: Kiosk bei Brand auf Campingplatz beschädigt

    Hückeswagen (ots) - Auf einem Campingplatz an der Straße "Käfernberg" kam es am späten Samstagabend (25. Juli) zu einem Brandgeschehen, bei dem die Fassade eines Kiosks beschädigt wurde. Gegen 23:40 Uhr geriet ein Kunststoffmülleimer in Brand, welcher neben dem Kiosk stand. Durch die Hitze- und Brandentwicklung wurden die hölzerne Fassade des Kiosks sowie das Vordach beschädigt. Als die Polizei auf dem ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 10:55

    POL-GM: Unbekannte brechen in Firma ein

    Bergneustadt (ots) - Zwischen 23:34 Uhr am 23. Juli und 01:02 Uhr am 24. Juli (Freitag) sind drei Unbekannte in eine Firma in der Frümbergstraße in Wiedenest eingebrochen. Die Einbrecher schlugen den Fenstereinsatz eines Rolltors ein, konnten das Tor daraufhin öffnen und in die Lagerhalle eindringen. Im Inneren öffneten und durchwühlten sie diverse Schränke und stahlen eine elektronische Akkusäge. Ob sie darüber ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren