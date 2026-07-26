Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Eisdiele

Hückeswagen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (24./25. Juli) wollten Unbekannte in eine Eisdiele in der Straße "Am Schwarzen Weg" in Hückeswagen einbrechen. Über das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses erreichten die Kriminellen eine Metalltür, welche zu den Räumlichkeiten einer Eisdiele führt. Die Unbekannten versuchten gewaltsam, die Tür zu öffnen, scheiterten jedoch an der Verriegelung und verließen die Örtlichkeit ohne Beute.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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