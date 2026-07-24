Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Moped aus Carport gestohlen

Wipperfürth (ots)

Zwischen 6:30 Uhr und 11:45 Uhr am 23. Juli (Donnerstag) haben Unbekannte ein Kleinkraftrad aus einem Carport in der Straße "Robinienweg" gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Zweirad des Herstellers Peugeot in der Farbe Weiß mit dem Versicherungskennzeichen "533BEJ". Das Kleinkraftrad wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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