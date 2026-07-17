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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Seniorin reagiert genau richtig - Betrüger mit Schockanruf nicht erfolgreich

Morsbach (ots)

Am Abend des 16. Juli (Donnerstag) klingelte gegen 20:45 Uhr das Telefon einer 86-jährigen Morsbacherin. Als die Seniorin das Gespräch entgegennahm, erklang am anderen Ende der Leitung sogleich das laute Weinen einer Frau. Die Frau berichtete, dass sie sich aufgrund einer schweren Erkrankung in einer Kölner Klinik befinden würde. Daraufhin wurde das Gespräch von einem seriös klingenden Mann mit bayerischem Akzent übernommen, der sich als Arzt ausgab. Der angebliche Mediziner erklärte der Morsbacherin, dass ihre Tochter mit einer Krebserkrankung eingeliefert worden sei und nun innerhalb von zwei Tagen lebensrettende Medikamente beschafft werden müssten. Für besagte Medikamente solle die 86-Jährige jetzt einen hohen fünfstelligen Geldbetrag aufbringen. Die Seniorin fiel nicht auf den Betrugsversuch herein und erwiderte, dass sie zuerst mit ihrer Enkelin sprechen müsse. Daraufhin wurde das Gespräch beendet und die Betrüger gingen leer aus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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