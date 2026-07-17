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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte stehlen Rüttelplatte

Wiehl (ots)

Zwischen 16:30 Uhr am Mittwoch und 6:50 Uhr am Donnerstag (16. Juli) haben Kriminelle von einer Baustelle in der Mühlenstraße eine Rüttelplatte gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Rüttelplatte des Herstellers "Wacker Neuson" mit einem geschätzten Wert im oberen vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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