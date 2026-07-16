Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergneustadt-Belmicke (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K36 in Bergneustadt-Belmicke hat sich heute Mittag (16.07.2026) ein 25 jähriger Drolshagener lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er befuhr die Straße gegen 12:35 Uhr mit seinem Auto aus Richtung Benolpe kommend in Fahrtrichtung Belmicke. In Höhe der Einmündung Annastraße kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Notarzt und Rettungsdienst versorgten ihn zunächst am Unfallort. Anschließend lieferte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik ein. Es entstand Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug und dem Baum in unteren fünfstelligen Bereich. Im Einsatz war neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr, die Polizei mit einem Verkehrsunfallaufnahmeteam. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu geringfügigen Beeinträchtigungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell