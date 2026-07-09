Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Informationsveranstaltung "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher"

Oberbergischer Kreis (ots)

Die ehemaligen Bahntrassen im Oberbergischen sind ein beliebtes Ausflugsziel und laden zum Spazierengehen, Joggen, Rad- und Inlinerfahren ein. Unter dem Motto "Gemeinsam auf der Trasse - aber sicher!" veranstalten die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention auch in diesem Jahr wieder mehrere Informationsveranstaltungen. Die Veranstaltungen werden gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis durchgeführt. Neben den Verkehrssicherheitsberaterinnen und -beratern der Polizei werden auch die jeweiligen Verkehrswachten vor Ort sein.

Sicheres Fahrradfahren, gesetzliche Regelungen, gegenseitige Rücksichtnahme, aber auch die richtige Helmeinstellung sind einige der Themen, über die sich Interessierte informieren können.

Los geht es am Dienstag, den 21.07.2026 in Bergisch Born (sogenanntes Dreiwegeeck).

Weitere Termine sind: - Donnerstag, 23.07.2026 und Mittwoch, 05.08.2026 in Wipperfürth, Ohler Wiesen - Dienstag, 28.07.2026 und Dienstag, 25.08.2026 in Hückeswagen, Bergischer Kreisel - Donnerstag, 30.07.2026 und Dienstag, 18.08.2026 in Burscheid - Mittwoch, 12.08.2026 in Bergneustadt am Bowlingcenter

Die Veranstaltungen finden jeweils von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

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