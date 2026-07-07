Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Bergneustadt (ots)

Am Montag (6. Juli) wollte eine 22-jährige Gummersbacherin mit ihrem Mercedes von der Bruchhausener Straße nach links auf die Straße "In der Bockemühle" abbiegen. Dabei kam es gegen 19:10 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 20-Jährigen aus Bergneustadt, die auf der bevorrechtigten Straße "In der Bockemühle" in Richtung Olper Straße unterwegs war. Dabei erlitt ihre 11-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

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