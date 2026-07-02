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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebstahl aus Auto in Dieringhausen

Gummersbach (ots)

Zwischen 19:00 Uhr am Mittwoch und 3:30 Uhr am Donnerstag (2. Juli) haben Unbekannte eine JBL-Lautsprecher-Box und einen niedrigen, dreistelligen Bargeldbetrag aus einem Auto gestohlen. Der grüne Seat parkte zur Tatzeit in der Friedhofstraße.

Ein solcher Diebstahl geschieht meist binnen weniger Sekunden und bleibt häufig unbemerkt. Daher gilt: Lassen Sie niemals Taschen, Rucksäcke, Geldbörsen oder andere Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück - weder kurz, noch über Nacht, sondern gar nicht!

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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