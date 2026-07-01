Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

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Gummersbach (ots)

Am Dienstag, den 30. Juni, gegen 17:00 Uhr kam es auf der Nochener Straße in Gummersbach - Nochen zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw im Kurvenbereich. Ein 45-Jähriger aus Engelskirchen befuhr die Nochener Straße in Fahrtrichtung Nochen und geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem Pkw einer 22-jährigen Gummersbacherin zusammenstieß, die in Richtung Apfelbaum unterwegs war. Die 22-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, der Engelskirchener wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden mit dem Krankenwagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn im Anschluss durch eine Fachfirma gereinigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Nochener Straße voll gesperrt.

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