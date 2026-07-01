Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte
Wiehl (ots)
Zwischen Donnerstag (25. Juni) und 12:50 Uhr am Dienstag versuchten Unbekannte in einen Kindergarten in der Straße "Börnhausener Berg" einzubrechen. Augenscheinlich versuchten die Unbekannten ein Fenster aufzuhebeln. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell