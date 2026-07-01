PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Wiehl (ots)

Zwischen Donnerstag (25. Juni) und 12:50 Uhr am Dienstag versuchten Unbekannte in einen Kindergarten in der Straße "Börnhausener Berg" einzubrechen. Augenscheinlich versuchten die Unbekannten ein Fenster aufzuhebeln. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 13:27

    POL-GM: Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Schockanrufen

    Oberbergischer Kreis (ots) - Am heutigen Dienstag (30. Juni) werden der Polizei im Oberbergischen vermehrt Schockanrufe gemeldet. Die Polizei rät eindringlich: Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf! Die Polizei, Staatsanwaltschaft oder andere Behörden verlangen am Telefon niemals die Herausgabe von Bargeld, Gold oder Wertgegenständen und fordern auch keine Kautionen ein. Lassen Sie zudem niemals Handwerker ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 10:47

    POL-GM: Einbruch im Industriegebiet

    Lindlar (ots) - Zwischen dem 27. Juni, 16:00 Uhr, und dem 29. Juni (Montag), 8:00 Uhr, waren Unbekannte im Industriegebiet in Lindlar-Bolzenbach unterwegs. In der Straße "Am Sägewerk" öffneten sie gewaltsam die Eingangstür einer Firma und versuchten dann, das Schloss einer Zwischentür aufzubohren. Ohne Erfolg - die Kriminellen machten keine Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren