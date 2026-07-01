POL-GM: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Lindlar (ots) - Zwischen dem 27. Juni, 16:00 Uhr, und dem 29. Juni (Montag), 8:00 Uhr, waren Unbekannte im Industriegebiet in Lindlar-Bolzenbach unterwegs. In der Straße "Am Sägewerk" öffneten sie gewaltsam die Eingangstür einer Firma und versuchten dann, das Schloss einer Zwischentür aufzubohren. Ohne Erfolg - die Kriminellen machten keine Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der ...

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