Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Traktor gestohlen
Bergneustadt (ots)
Gegen 02:42 Uhr am Montagmorgen (29. Juni) hat ein Unbekannter einen Traktor von einem Hof in der Straße "Rosenthal" gestohlen. Auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Unbekannte den grünen Traktor der Marke Fendt mit dem Kennzeichen GM-LK 512 in Richtung Lieberhausen vom Hof fuhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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