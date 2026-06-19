Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Gummersbach (ots)

Am frühen Morgen des 18. Juni (Donnerstag) stiegen zwei Unbekannte durch ein Fenster in den Lagerraum einer Kfz-Werkstatt in der Vollmerhauser Straße in Gummersbach ein. Als der Inhaber der Werkstatt im Tagesverlauf das offenstehende Fenster und den durchwühlten Raum bemerkte, sah er sich die Aufzeichnungen seiner Überwachungskamera an. Auf dem Videomaterial konnte er zwei männliche Personen sehen, die sich um 5:15 Uhr Zugang zum Lagerraum verschafften. Die Unbekannten stahlen einen Freischneider und einen Winkelschleifer.

Anhand der Aufzeichnungen können beide Einbrecher als ca. 1,75 m-1,85 m groß, von schlanker bis schlaksiger Statur und mit wenig Haar beschrieben werden. Einer der Männer war ca. 30-40 Jahre alt und trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift auf der Brust, blaue Jeans, schwarze Schuhe und ein schwarzes Armband am rechten Handgelenk. Er war mit einem Schlauchschal maskiert. Der andere war ca. 20-30 Jahre alt und war mit einem dunklen Langarmshirt, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet. Darüber hinaus trug der Unbekannte eine schwarze Kappe und führte eine schwarze Sporttasche und eine schwarze Umhängetasche mit. Auch der zweite Einbrecher war maskiert. Die Kriminellen flüchteten in unbekannte Richtung. Der Einbruch ereignete sich in der Nähe des Dieringhauser Bahnhofs.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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