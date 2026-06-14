Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert am Steuer

Bergneustadt (ots)

In der Straße "An der Burg" in Bergneustadt-Belmicke kam es am späten Samstagabend (13. Juni) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Bergneustädter leicht verletzt wurde. Eine 40-Jährige aus Bergneustadt stieß gegen 23:50 Uhr beim Ausparken mit dem hinter ihr geparkten Focus des 23-Jährigen zusammen. Als die Bergneustädterin mit ihrem Ford den Focus touchierte, stieg der 23-Jährige gerade in sein Auto ein. Durch den Zusammenstoß wurde der Bergneustädter zwar leicht verletzt, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Da sich bei der Unfallfahrerin Hinweise auf eine Alkoholisierung ergaben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholvortest durchgeführt. Da der Test positiv ausfiel, musste die 40-Jährige eine Blutprobe abgeben. Auch ihr Führerschein blieb bei der Polizei. Der Verkehrsunfall ereignete sich nahe der Einmündung zur Straße "Spreckenweg".

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