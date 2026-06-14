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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kupferrohre aus Garage gestohlen

Gummersbach (ots)

Auf Kupfer hatten es Diebe am 12. Juni (Freitag) in der "Graf-von-Löh-Straße" abgesehen. Aus einer offenstehenden Garage stahlen sie zwischen 14:50 Uhr und 15:45 Uhr etwa 30 Kupferrohre. Die Kriminellen entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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