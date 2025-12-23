POL-GM: Einbruch in Jugendzentrum

Wiehl (ots) - Am Samstagabend (20. Dezember) gegen 20 Uhr wartete ein 62-Jähriger aus Wiehl in seinem Auto auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Wiesenstraße auf seine Frau. Als es an der Autotür klopfte und er die Tür öffnete, sprühte eine unbekannte Person ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit circa fünf weiteren Personen. Der Unbekannte war etwa 18 ...

