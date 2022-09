POL-GM: 17-Jährige vermisst

Wipperfürth (ots) - Ein 14-Jähriger fuhr am Sonntag (4. September) um 15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Johann-Wilhelm-Roth-Straße in Richtung Drecke. Als ein entgegenkommender grauer Lieferwagen an einem geparkten Wagen vorbei fuhr, kam ihm der Lieferwagen seitlich so nahe, dass der 14-Jährige nach rechts ausweichen musste und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu; an seinem Fahrrad entstand leichter ...

