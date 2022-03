POL-GM: 48-Jähriger aus Gummersbacher Krankenhaus vermisst

Gummersbach (ots) - In Gummersbach-Steinenbrück sind am vergangenen Wochenende (5. bis 7. März) die Kennzeichen GM-UR601 von einem Mitsubishi gestohlen worden. Der Wagen war zwischen 06.30 Uhr am Samstag und 11.30 Uhr am Montag an einem Haus in der Straße "In den Wiesen" abgestellt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Michael ...

