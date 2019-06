Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110619-547: versuchter Geldautomatenaufbruch

Radevormwald (ots)

An einem Geldautomaten in Dahlerau haben sich in der Nacht zu Montag (10. Juni) Einbrecher versucht. Vermutlich gegen 02.30 Uhr drangen die Täter in das an der Kirchstraße gelegene Gebäude ein, indem sie die Verriegelung der Eingangstüre aufbrachen. An dem Automaten setzten sie ebenfalls mit einem Hebelwerkzeug an, konnten aber lediglich eine Verkleidung lösen. An den Bargeldbestand des Automaten kamen sie nicht heran, so dass sie ohne Beute flüchteten. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

