Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250510 - 496: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten in Lindlar

Lindalr (ots)

Am 25.05.2019 gegen 21:10 Uhr befuhr ein 16-jähriger Engelskirchener mit einem 3-rädrigen Kraftfahrzeug die Straße Kirschbäumchen in Lindlar. In einem dortigen Kreisverkehr überschlug er sich aus bisher nicht geklärter Ursache mit dem Fahrzeug. Dieses blieb im Kreisverkehr auf dem Dach liegen. Der 16-jährige wurde, ebenso wie seine beiden Mitfahrer, eine 14-jährige und ein 15-jähriger, beide aus Lindlar, leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Unfallursache wurde eingeleitet.

