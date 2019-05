Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090519-445: Einbruch in Kosmetikstudio

Radevormwald (ots)

Eine Kaffeemaschine, ein Fernsehgerät und Bargeld haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (7./8. Mai) bei einem Einbruch in ein Kosmetikstudio erbeutet. Zwischen 20.00 und 08.30 Uhr drangen die Täter über eine aufgehebelte Terrassentüre in das an der Max-Planck-Straße gelegene Studio ein und konnten mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

