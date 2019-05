Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090519-444: Nächtlicher Einbruchsversuch an Tankstelle gescheitert

Wiehl (ots)

Einbrecher versuchten gegen 02.30 Uhr in der vergangenen Nacht (9. Mai) in eine Tankstelle in Wiehl-Alperbrück einzubrechen. Die Unbekannten hatten versucht die Eingangstüre zum Verkaufsraum aufzuhebeln; die Türe nahm zwar Schaden, gab aber nicht soweit nach, dass die Einbrecher den Verkaufsraum hätten betreten können. Vermutlich, weil sie auch einen Alarm ausgelöst hatten, nahmen die Täter von ihrem Vorhaben Abstand und flüchteten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell