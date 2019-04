Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170419-371: Kiosk in Windhagen überfallen

Gummersbach (ots)

Am Dienstagabend (16. April) haben zwei Unbekannte einen Kiosk an der Hückeswagener Straße überfallen. Zwei mit Tüchern maskierte Männer betraten etwa gegen 19.00 Uhr den Kiosk und zwangen die Bedienung unter Vorhalt einer Pistole zur Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Burgstraße. Der Geschädigte schätzt das Alter der Täter auf etwa 18 bis 23 Jahre. Beide waren von schlanker Statur und trugen jeweils einen roten Kapuzenpullover. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 oder auch per E-Mail an die Adresse: poststelle.gummersbach@polizei.nrw.de

