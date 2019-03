Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260319-287: Wagen kollidiert mit Reiterstube

Waldbröl (ots)

Ein 18-jähriger Waldbröler hat am Dienstagmorgen (26.März) in Waldbröl-Happach die Kontrolle über seinen Wagen verloren, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Gebäude eines Reitstalls.

Um 5:35 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem blauen Opel Caravan auf der K28 aus Waldbröl kommend in Fahrtrichtung Drinsahl. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet zunächst in den Gegenverkehr, steuerte gegen und verlor anschließend die Kontrolle. Er driftete in Richtung einer dortigen Reitanlage, kollidierte zunächst mit einem Zaun und landete schließlich im Eingangsbereich der Reiterstube. Der 18-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Beim Durchbrechen des Zauns lösten sich zwei Eisenstangen. Eine davon flog in Richtung der Reiterstube, die andere landete auf der Fahrbahn. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer erkannte die auf der Fahrbahn liegende Eisenstange zu spät und fuhr drüber. Dadurch entstand ein Schaden am Frontspoiler seines Fahrzeugs.

An der Reiterstube entstand sowohl am Mauerwerk als auch am Inventar erheblicher Sachschaden. Die ersten Schätzungen belaufen sich auf einen Schaden von etwa 50.000 Euro.

Die K28 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 8:20 Uhr komplett gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell