Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220319-0272: Mofa gestohlen

Wiehl (ots)

Von einem Parkplatz an der Homburger Straße haben Unbekannte am Donnerstag (21. März) einen schwarzen Mofaroller der Marke Taiwan Gol gestohlen. An dem Mofa befand sich das grüne Versicherungskennzeichen 562ROO und auffällige Aufkleber mit einer Fliege sowie dem Schriftzug "Do you see this". Hinweise zu dem Verbleib des Mofas, das zwischen 12 und 13 Uhr gestohlen wurde, nimmt das Kriminalkommariat in Waldbröl unter der Nummer 02261 81990 entgegen.

