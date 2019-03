Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220319-0271: Blutprobe nach Verkehrsunfallflucht

Hückeswagen (ots)

Nach einer wilden Fahrt über Feldwege und Wiesen hat die Polizei am Donnerstag (21. März) einem alkoholisierten Mann aus Hückeswagen Blutproben entnommen. Von der Straße Wegerhof aus war ein VW Golf etwa gegen ein Uhr am Morgen von der Fahrbahn abgekommen; das Auto durchbrach dabei einen Weidezaun. Auf der Wiese ließ der Fahrer seinen Wagen jedoch nicht stehen, sondern fuhr dort weiter. Nach etwa 200 Metern durchbrach er erneut einen Weidezaun und kam so wieder auf einen Fahrweg, der Richtung Hambüchen führte. Dort kam er abermals von der Fahrbahn ab, wobei der gegen die Betonmauer eines Silos prallte. Erst nachdem er beim Zurücksetzten auf einer Sitzbank aufsetzte, war der Wagen nicht mehr fahrfähig. Der Fahrer ließ seinen völlig demolierten Wagen - die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf etwa 12.000 Euro - zurück und entfernte sich zu Fuß. Den vermutlichen Fahrer traf die Polizei gegen 01.30 Uhr auf der Kölner Straße an. Da er unter Alkoholeinfluss stand, ließ die Polizei Blutproben entnehmen.

